Югра вошла в пилотный проект по детскому туризму

В 2022 году власти Югры планируют разработать систему поддержки туризма по межрегиональным маршрутам для детей и пенсионеров, сообщила «ТАСС» начальник управления туризма департамента промышленности ХМАО Наталья Ларионова. В то же время округ вошел в пилотный проект по детскому туризму, в рамках которого по региону смогут путешествовать около пяти тысяч обучающихся 5-9 классов.

«Планируем разработать систему государственной поддержки по межрегиональным маршрутам и въезду в Югру детей и пенсионеров. Думаю, что мы сможем это сделать в ближайшие месяцы. Конечно же, наша основная фактура – познавательные маршруты, рыбалка, охота», – рассказала начальник департамента. Она также добавила, что особое внимание будут уделять промышленному туризму. На сегодняшний день разрабатываются новые маршруты.

Напоминаем, с 12 по 14 марта представители Югры презентуют наш регион на туристической выставке «Интурмаркет (ITM) 2022».