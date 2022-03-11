Масштабную программу по модернизации общественного транспорта подготовили в Нижневартовске

Новая комплексная схема по организации транспортного обслуживания готова в Нижневартовске. Ее презентовали Наталье Комаровой, приехавшей на 50-летний юбилей города. Представители администрации муниципалитета обосновали необходимость перестроить систему общественного транспорта масштабным и изученным специалистами запросом вартовчан.

Согласно документу, в столице Самотлора увеличат количество маршрутов и охват ими городской территории, изменят систему тарификации, подразумевающий уход от коммерческого транспорта, с которым, как показала практика, нередко возникают проблемы при соблюдении маршрута и расписания движения автобусов.

Департамент общественных и внешних связей Югры рассказывает, что реформа пройдет в несколько этапов. «Наш город активно застраивается, развивается, основная часть трудоспособного населения смещается в восточный планировочный район, меняются места притяжения жителей, увеличивается численно населения, проживающего в дачных кооперативах и товариществах круглогодично. В этой связи действующая сейчас система транспортного обслуживания уже не отвечает потребностям людей», – объяснил ситуацию глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Изменениям подвергнутся восемь действующих маршрутов, появится еще 13 новых, а еще у 14 изменятся некоторые параметры работы. Всего в городе будет 36 маршрутов и 253 автобуса, которые администрация максимально переведет на газовое топливо.

«При проведении социологических исследований очень важно увидеть мнение каждой группы населения при ответе на один и тот же вопрос. Это позволяет повысить адресность принимаемых решений. Только результат, полученный в ходе такой работы, можно будет считать достоверным», – резюмировала Наталья Комарова.