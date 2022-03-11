Нижневартовск отметил 50-летие награждением достойных жителей

В Нижневартовске, который накануне отметил 50-летие в статусе города, прошла церемония награждения самых достойных и заслуженных жителей. В нем приняла участие Наталья Комарова: «Примите от нас, югорчан, поздравления с 50-летием присвоения Нижневартовску статуса города. Страницы истории нижневартовской земли написаны первопроходцами. Их имена, жизнь – билет в будущее для потомков». В своей речи губернатор отметила текущие достижения города – сейчас он строит нового жилья на 4,2 млрд рублей, школу на 1 125 учеников, детсад на 320 мест, центр боевых искусств, а также проводит большие проекты благоустройства, рассказывает департамент общественных и внешних связей округа.

Далее глава региона вручила награды. Механик компании «НГТМ» Юрий Лукиянчук получил звание «Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РФ». Главный специалист отдела по дорожному хозяйству и благоустройству городской администрации Нина Тотолина получила благодарность от министерства строительства и ЖКХ России. Звания «Заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры» был удостоен вокалист муниципального центра национальных культур Аббаз Абдулхажиев.

Также различные наград в сфере нефтяной отрасли, культуры, образования, связи, строительства получили другие заслуженные жители Нижневартовска.