В Югре проходит конкурс инициативных проектов

Окружной конкурс инициативных проектов идет в Югре. В его рамках жители региона могут сформировать инициативу, которая, как указано в документации, имеет «приоритетное значение для решения вопросов местного значения». Чаще всего речь идет о благоустройстве.

Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, прием документов завершится 14 марта. Далее пройдет онлайн-голосование, которое продлится до 29 марта, и 31 марта мы увидим итоговый рейтинговый список проектов, получивших поддержку. Максимальная субсидия, на которую можно рассчитывать – десять миллионов рублей на один проект.

Подавать заявки можно на сайте конкурса. Авторам потребуется предоставить сам проект, письмо за подписью главы своего муниципального образования или той структуры в администрации, которая курирует направление заявки, протокол собрания граждан, который подтвердит актуальность проекта, а также сметную и техническую документацию.

Субсидию выплатит окружной бюджет, она придет на цели конкретных проектов в муниципальную казну. Более подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте оператора, а также по телефону в Ханты-Мансийске:+7 (3467) 36-00-37 (добавочные номера: 720, 721, 722).