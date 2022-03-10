Встреча Натальи Комаровой с жителями Нягани пройдет в прямом эфире

Губернатор ХМАО Наталья Комарова проведет в пятницу, 11 марта, встречу с жителями Нягани в прямом эфире. Трансляция пройдет в аккаунтах главы региона в соцсетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Одноклассники», в группе региона «Югра» во «ВКонтакте». Старт - в 15:00.

«Обсудим интересующие вас вопросы развития города. Проверим, как исполнены поручения губернатора, обязательства главы города по реализации жилищных, коммунальных, социальных программ, насколько эффективна работа с горожанами органов местного самоуправления», - написала Наталья Комарова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В прямой трансляции также примут участие мэр Нягани Иван Ямашев, специалисты ЦУР и другие эксперты. Они присоединятся к ответам на вопросы горожан.