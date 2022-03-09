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Двое югорчан погибли во время пожара

Следователи Югры организовали проверку по факту смертельного пожара

Двое югорчан погибли во время пожара
Фото: СК Югры

Следователи начали проверку по факту смерти двух мужчин во время пожара в Советском. Инцидент произошел 8 марта. Возгорание началось во временной жилой постройке, расположенной на территории частного дома по улице Пехотинцев. По предварительным данным пожар мог произойти в результате короткого замыкания электропроводки в условиях работы при повышенной нагрузке.

«В настоящее врем следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, устанавливается точная причина пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 14:29, просмотров: 417, комментариев: 0

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