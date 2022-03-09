Семь югорчан умерли от коронавирусной инфекции за сутки

На 9 марта в Югре зафиксировали 444 новых случаев коронавирусной инфекции в 19 муниципалитетах. Больше всего заболевших выявили в Ханты-Мансийске – 199.

«На момент выявления у 430 наблюдались признаки ОРВИ, у 14 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 441 случае. По 3 контакты устанавливаются. Состояние 70 пациентов тяжелое, 30 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в окружном оперштабе.

Всего за все время умерли от ковида 2 436 человек, за сутки – семь заболевших.