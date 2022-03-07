Антимонопольная служба проверит рост цен на детские товары в ХМАО

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила окружному управлению антимонопольной службы проверить рост цен на детские товары. Заявление об этом прозвучало на сегодняшнем заседании оперативного штаба.

«Мы готовы оказать всяческую поддержку, но необходимо обеспечить оперативные проверки по фактам повышения цен, в первую очередь, на продовольственные товары и товары первой необходимости. В том числе, такие как детская одежда, подгузники детское питание и прочее. В случае выявления нарушения законодательства принимать решения, предусмотренные законодательством РФ, а также передавать информацию в федеральные органы власти о производителях и предпринимателях, которые позволяют себе в такое время эксперименты над согражданами», — резюмировала глава региона.