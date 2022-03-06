Югра проведет паралимпийские игры «Мы вместе» с 14 по 19 марта

Власти Югры озвучили сроки проведения паралимпийских игр «Мы вместе» в Ханты-Мансийске: они пройдут с 14 по 19 марта.

«Автономный округ подтверждает готовность проведения паралимпийских игр «Мы вместе» в Ханты-Мансийске, — заявила губернатор Наталья Комарова. — Наш регион обладает необходимыми ресурсами, инфраструктурой. Важно: каждое спортивное мероприятие необходимо проводить, ориентируясь на требования безопасности, интересы спортсменов, применять современные подходы».

Напомним, что с идеей провести собственные состязания для паралимпийцев ранее выступил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. «У нас есть все необходимое, чтобы организовать честные и яркие соревнования для паралимпийцев по всем видам спорта, представленным в программе Игр в Пекине. Спортсмены не должны лишаться того спортивного праздника, к которому они готовились в течение нескольких лет», — сказал он, имея в виду отстранение российской сборной от участия в Паралимпиаде, которая идет в Пекине.

Программа российских игр будет включать аналогичные состязания по лыжным гонкам, биатлону, сноуборду, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и следж-хоккею — в них примут участие сборные России и Белоруссии, возможно участие и спортсменов из других государств по приглашению России.

Торжественные церемония открытия Игр пройдет 15 марта в биатлонном центре Ханты-Мансийска, а закрытие планируется 18 марта в ледовом дворце спорта «ЮграМегаСпорт».

Отметим, что от российских властей все победители получат вознаграждения, которые получили бы, участвуя в Паралимпиаде в Пекине: за золотую медаль — четыре миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона; выплаты также произведут тренерам и всем имеющим отношение к работе со спортсменами специалистам.