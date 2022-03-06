В ХМАО сняты ограничения на посещение театров и концертных залов

Концертный зал — на сто процентов и без QR-кодов. Теперь на спектакли, шоу, концерты в Югре можно ходить без ограничений, напомнили в пресс-службе Сургутского театра: «Согласно Постановлению губернатора «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре» № 18 от 5 марта 2022 года, для посещения театра зрителям не нужно иметь QR-код».

Заполняемость залов вернулась к обычному показателю — 100 процентов. Единственное ограничение — зрители по-прежнему должны быть в масках.

Напомним, что упоминаемым постановлением губернатор Наталья Комарова отменила большинство коронавирусных ограничений в регионе. Статистика заболеваемости между тем каждый день показывает противоречивые значения — на неделе было зафиксировано минимальное суточное число заболевших (всего три сотни), после чего цифры снова подскочили до 1700 человек. Впрочем, сейчас показатели снова снижаются: так, за субботу «корону» подхватили менее тысячи югорчан.