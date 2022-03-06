За сутки «корону» в ХМАО подхватил 921 человек

Количество заболевших коронавирусом в Югре снова пошло на спад — за субботу, 5 марта, ковид подхватил 921 человек (для сравнения: днем ранее этот диагноз поставили 1700 югорчанам). Новые случаи заболевания снова выявлены во всех 22 муниципалитетах округа, передает региональный оперштаб. Лидеров на сей раз два: в Ханты-Мансийске и Сургуте обнаружено по 130 больных.

С учетом новых пациентов число всех переболевших ковидом за все время пандемии в Югре выросло до 198 767 человек, из которых 175 654 уже выздоровели, 20 696 болеют прямо сейчас (в основном на самоизоляции), а 2 417 умерли, в том числе 11 человек — за минувшие сутки.