Семь человек скончались из-за коронавируса в Югре

В Югре зарегистрировали 1706 новых случаев COVID-19 во всех муниципалитетах. Больше всего заболевших в Сургуте (294), Ханты-Мансийске (213) и Нефтеюганске (196).

«На момент выявления у 1 663 наблюдались признаки ОРВИ, у 40 зафиксирована пневмония, у трех – бессимптомно. Контакт установлен в 1 699 случаях. По семи контакты устанавливаются. Состояние 83 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в окружном оперштабе.

Всего за всю пандемию умерли 2406 человек. За сутки – семь заболевших.

Напоминаем, на 4 марта в Югре зафиксировали 284 новых случаев ковида. Сегодня губернатор округа Наталья Комарова подписала новое постановление, которое отменило большинство коронавирусных ограничений.