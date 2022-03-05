В Югре сняли большинство коронавирусных ограничений

Ситуация с коронавирусом в Югре улучшается – несмотря на некоторые всплески, заболеваемость неуклонно идет на спад. В связи с этим Наталья Комарова подписала постановление о смягчении ограничений, введенных на фоне пандемии, сообщает департамент общественных и внешних связей региона.

Самое главное заметное изменение — отмена использования QR-кодов в для доступа в общественные места. Согласно новому постановлению разрешена работа детских игровых комнат и развлекательных центров и заведений. Также можно проводить концерты в закрытых помещениях с полным залом (ранее действовало ограничение на 50 процентов заполняемости кресел), устраивать сбор всех родственников на свадебных церемониях в ЗАГСах. Снят режим самоизоляции для людей старше 60 лет. Гостиницы теперь могут не требовать от приехавших из других стран граждан отрицательный ПЦР-тест для заселения.

Впрочем, югорчанам все еще необходимо носить маски. Продолжают действовать и запреты на массовые мероприятия численностью участников более трех тысяч человек, а также на публичные – за исключением официально организованных органами власти. Использование QR-кодов остается для сотрудников бюджетных учреждений при отправке в командировку.