В ХМАО «УАЗ» столкнулся с грузовиком: есть пострадавший

В Покачах (Нижневартовский район) «УАЗ» столкнулся с грузовиком. Инцидент произошел накануне, 2 марта, на улице Восточной. По предварительным данным, не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «КАМАЗ». Водитель «УАЗа» получил травмы.

«Госавтоинспекция Югры напоминает, что соблюдение правил дорожного движения, внимательность и взаимовежливость являются основными составляющими безаварийной ситуации на дорогах региона», – заявили в ведомстве.