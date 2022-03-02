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В Югре водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС и теперь будет отвечать по закону

В Лангепасе водитель грузовика пойман за дачу взятки

В Югре водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС и теперь будет отвечать по закону
Фото: pixabay.com

В Лангепасе водитель грузового авто пытался дать взятку сотруднику ДПС и теперь будет отвечать по закону. По версии следствия, 17 января 2022 года шофер, желая избежать наказания за нарушения правил использовании тахографа, передал силовику две тысячи рублей, положив деньги между сидениями.

Полицейский отказался от подкупа и вызвал следственно-оперативную группу, дача взятки не доведена до конца.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 11:00, просмотров: 164, комментариев: 0

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