В ХМАО за сутки 906 человек заразились коронавирусом

На 1 марта в Югре выявлен 906 новых случаев заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 19 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Ханты-Мансийске (168) Сургуте (109) и Кондинском районе (99). За всю пандемию у 194 004 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 880 наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно. Состояние 109 пациентов тяжелое, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

2 372 пациент скончался за всю пандемию. За сутки – 11 заболевших.