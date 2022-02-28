Депутат Госдумы ХМАО Вадим Шувалов поздравил югорчан с Масленицей

Депутат Госдумы Югры Вадим Шувалов поздравил жителей округа с Масленицей. Так, праздник в этом году начался с сегодняшнего дня, 28 февраля. Прощеное воскресенье выпадает на 6 марта.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с началом Сырной недели – Масленицей!» – написал депутат в своем профиле в Инстаграм.

В первый день Масленицы принято было навещать сватов. Главный обычай Встречи – выпекание блина, который по обычаю доставался неимущим, чтобы те помянули души усопших родственников. Далее югорчан ждут такие дни, как Заигрыш, Лакомка, Разгуляй, Тещины вечерки, Золовкины посиделки и, наконец, Прощеное воскресенье. Закончится праздник Великим постом.