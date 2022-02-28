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Девять югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне

В Югре за сутки ковид подтвердился у 1 198 человек

Девять югорчан с лабораторно подтвержденным коронавирусом скончались накануне
Фото: pixabay.com

На 28 февраля в Югре выявлен 1 198 новый случай заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 22 муниципалитетах округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Сургуте (194), Ханты-Мансийске (167) и Нефтеюганске (138). За всю пандемию у 193 098 человек был подтвержден диагноз.

На момент выявления у 1 173 наблюдались признаки ОРВИ, у 22 зафиксирована пневмония, у 3 – бессимптомно. Состояние 99 пациентов тяжелое, 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

2 361 пациент скончался за всю пандемию. За сутки – девять заболевших.


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Сегодня в 11:18, просмотров: 84, комментариев: 0
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