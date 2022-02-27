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​Сбор гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска продолжается в Югре

Как помочь эвакуированным из Донбасса людям

​Сбор гуманитарной помощи жителям Донецка и Луганска продолжается в Югре
Фото vk.com/gumkorpus

Сбор гуманитарной помощи людям, которые были эвакуированы из Донбасса из-за военных угроз, начался совсем недавно, но Югра уже отправила в Ростовскую область, где находятся десятки тысяч людей, три большегруза по 20 тонн каждый. Сбор продолжается. Кто его проводит, зачем, и что требуется людям, вынужденно покинувшим свои жилища в Донецке и Луганске – в материале СИА-ПРЕСС.

Для помощи эвакуированных из Донбасса мирных жителей работает региональный добровольческий штаб #МыВместе, его координирует структура, которая в течение последних лет постоянно оказывает помощь пострадавшим от боевых действий обитателям Донецка и Луганска – АНО «Гуманитарный добровольческий корпус». К акции по сбору помощи присоединились региональные отделения Российского Красного Креста, «Волонтеров-медиков», «Волонтеров Победы», Общероссийского народного фронта, «Единой России» и «Молодой гвардии». Со стороны власти эту работу поддерживает департамент общественных и внешних связей Югры.

Вообще Югра в лице Натальи Комаровой одной из первых откликнулась на беду, в которую попали эвакуированные жители Донецка и Луганска. В своем письме к врио министра по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александру Чуприяну и губернатору Ростовской области (принявшей основную нагрузку по приему эвакуированных) Василию Голубеву глава автономного округа выразила готовность принять 100 детей, а также 200 взрослых с детьми. Однако пока информации о том, что вывезенные из Донбассы мирные люди приехали в Югру, нет.

Тем не менее, сбор гуманитарной помощи для них продолжается. Приносить вещи можно в специальные пункты (их список ниже), а также в отделения партии «Единая Россия» во всех 22 муниципалитетах региона (как правило, располагаются они в центре городов и поселений).

«В рекордные сроки мы организовали сбор гуманитарной помощи во всех муниципалитетах Югры. В ближайшее время из Сургута и Нижневартовска будут отправлены две грузовые машины с продуктами питания и предметами первой необходимости. Сейчас мы проводим работу по организации отправок гуманитарного груза из соседних городов и поселков», – прокомментировал председатель думы Югры Борис Хохряков.

«Работа в пункте сбора гуманитарной помощи кипит, – поделилась впечатлениями от участия в акции депутат думы Югры Ирина Урванцева. – За 15-20 минут, которые я провела в отделении Гуманитарного добровольческого корпуса в Сургуте на пр. Ленина 67А, входные двери практически не закрывались. Люди приносят коробки с консервами, пакеты со средствами гигиены, питьевую воду. Передала и я свой небольшой вклад в наше общее доброе дело».

Что нужно. Очевидно, что попавшим в беду жителям требуются простые бытовые вещи, которые создают базовый уровень комфорта и выживания: сухое детское питание, пластиковая посуда, подгузники и пеленки (как для детей, так и для лежачих пожилых людей), средства личной гигиены (шампуни, мыло, туалетная бумага, зубная паста и т.д.), постельные и душевые принадлежности, простая бытовая техника (чайники, удлинители), базовые медицинские приборы (тонометры, глюкометры, электрические градусники). Если хотите помочь съестным – то это должны быть сдобные изделия, сухие пайки, чай / кофе, а также бутилированная питьевая вода.

Очень важно – все, что вы принесете на пункты сбора, должно быть новым и в целой упаковке. Если хотите узнать подробности, куда и что нести – можете звонить на горячую линии Волонтерского центра «Единой России» в Югре – 8 (800) 200-59-65.

Пункты сбора «Гуманитарного добровольческого корпуса»:

– Мегион, ул. Строителей, 11/4;

– Нижневартовск, ул. Мира, 80, офис Союза десантников Югры;

– Урай, ул. Ленина, 97, Ресурсный центр «Доброволец Урая»;

– Сургут, Бажова, 16/1;

– Сургут, Ленина, 67а;

– Лангепас, Солнечная, 17а, ЛГ МАУ «Фортуна»;

– Нефтеюганск, Автокомплекс «Гараж», Объездная дорога, 24;

– Нягань, КВЦ «Экспо Центр», Интернациональная, 8;

– Советский район, п. Советский, ул. Ленина, 6, вход со стороны улицы Калинина;

– Нижневартовский р-он, г. Радужный, мкр. 2, дом 21а Коворкинг-центр «Мы вместе»;

– Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, 4, каб. 165.


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Сегодня в 22:01, просмотров: 144, комментариев: 0
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