В ХМАО за сутки выявили 1361 новый случай заражения коронавирусом

На 27 февраля в Югре выявлен 1 361 новый случай заболевания коронавирусом. По данным регионального оперштаба, зараженные обнаружены в 21 муниципалитете округа. Больше всего новых случаев зафиксировано в Нефтеюганске (278), Сургуте (184) и Югорске (88).

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 191 900. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 34, с симптомами ОРВИ – 1 315, в бессимптомной форме заболевания – 12.

2 352 пациента скончались за всю пандемию. За сутки – 10 заболевших.