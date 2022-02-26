Представители Югры будут реализовывать проект «Эпос+»

Эксперты из Югры примут участие в разработке и реализации проекта «Эпос+», который будет направлен на укрепление российской нации, сохранение и популяризацию культурного наследия. Решение о создании такой инициативы было озвучено и одобрено на заседании совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьер Татьяны Голиковой.

Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, предложение о создании зонтичного проекта «Эпос+» внесла директор фонда «Инносоциум» Елена Маринина. Предполагается, что к 2030 году это позволит создать новый культурный бренд с сильным экономическим потенциалом, что позволит регионам получать доходы за счет популяризации их культурного наследия, привлекать туристов и улучшать качество жизни коренных народов.

«Югра, безусловно, поддерживает инициативу по разработке проекта «Эпос +». Предлагаю включить экспертов от нашего региона в межведомственную рабочую группы. Мы оказываем грантовую поддержку коренным народам, проживающим на стойбищах, занимающимся традиционными видами деятельности, ремеслами, развивающим новые виды деятельности, в числе которых, например, этнотуризм», – прокомментировала Наталья Комарова.

Начнется все с исследовательской работы – для ее проведения Наталья Комарова предложила помощь автономного округа, где в сентябре пройдет международная конференция института российской истории РАН. «Спасибо вам за вашу активную позицию! Знаю, что Югра готова стать пилотным регионом для данного проекта. Важно определиться с институциализацией», – резюмировала этот вопрос Татьяна Голикова.