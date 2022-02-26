В Югорске энергосбытовая компания пытается наладить диалог с властями из-за долга муниципального предприятия

Большие долги перед энергетиками стали причиной сложной ситуации в Югорске: там энергосбытовая компания пытается наладить диалог с городскими властями, но безуспешно.

Так, более 35 миллионов рублей долга висит на МУП «Югорскэнергогаз» за потребленную с октября 2021 года по январь 2022-го электроэнергию: обсудить сложившуюся ситуацию с неплатежами приехали руководители компании «Газпром энергосбыт Тюмень», однако городские власти на встречу просто не пришли.

«Странная позиция, учитывая, что речь должна была пойти о муниципальном предприятии, которое никогда не могло похвастаться платежной дисциплиной, — сетуют энергетики. — Все пять лет работы с МУП «Югорскэнергогаз» приходится предпринимать многочисленные, но тщетные попытки достучаться до совести руководства предприятия-должника. За эти годы были направлены десятки уведомлений о необходимости исполнения обязательств по оплате электроэнергии руководителю предприятия и не меньше полусотни писем о содействии в истребовании задолженности — в администрацию города Югорска».

Разорвать отношения с предприятием-должником поставщик электроэнергии не может: «Оно относится к категории потребителей, с которыми нельзя в одностороннем порядке расторгнуть договор энергоснабжения, а также произвести ограничение поставок электрической энергии, — объясняет заместитель генерального директора – директор филиала АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Александр Левченко. — То есть АО «Газпром энергосбыт Тюмень» несколько лет подряд фактически кредитует предприятие, добросовестно выполняя свои обязательства как гарантирующий поставщик электроэнергии».

В компании выяснили, что за потребленную электроэнергию «Югорскэнергогаз» расплачивается одним и тем же способом: в основном за счет субсидий из бюджета округа. Но они выделяются только один-два раза в год: все остальное время копятся долги. Также до недавнего времени МУП ежемесячно отчисляло энергетикам 25 процентов от платежей, которые получало от населения города за коммунальные услуги — однако с середины прошлого года перестало это делать. Представители энергосбыта увидели в этом нарушение соответствующего соглашения, заключенного в 2019 году, и обратились в Арбитражный суд ХМАО. Как подчеркивают представители поставщика электроэнергии, их цель — в первую очередь привлечь внимание губернатора Югры Натальи Комаровой: «Точку в этой истории сможет поставить губернатор Югры Наталья Комарова, известная своей принципиальной позицией в этом вопросе и неоднократно предупреждавшая глав муниципалитетов о возможных санкциях в случае накопления задолженностей перед поставщиками энергоресурсов», — заключают энергетики.