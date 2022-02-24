В Югре отпраздновали День защитника Отечества

В Югре широко отпраздновали День защитника Отечества – юбилейный с точки своего отсчета – он был учрежден в 1922 году как «День Красной армии», и с тех пор менял название, сохраняя внутреннее наполнение. «Поздравляю с праздником сильных, смелых, добрых людей», – написала в своих социальных сетях Наталья Комарова. В Югре подобные национальные праздники отмечаются широко – невзирая на коронавирусные невзгоды и ограничения. Огромную роль в чествовании защитников в этом году приобрели многочисленные акции и мероприятия, в том числе, инициированные и поддержанные простыми югорчанами.

Так, сотрудники Центра социальных медиа подготовили и запустили проект #ЗащитникиЮгры, в рамках которого объединили видеозаписи и фото жителей нашего региона, причем не только военных, а всех, кто защищает автономный округ и его честь: пожарные, врачи, нефтяники, спортсмены, волонтеры.

«На кадрах лица тех, кто ежедневно оберегает дома, семьи, друзей, Родину», – рассказала Наталья Комарова.

Разумеется, в этот день особое внимание уделялось военным, особенно, памяти тех, кто отдал свои жизни – губернатор вместе с общественниками возложила цветы в Парке Победы в Ханты-Мансийске. «Множество здесь видим и ветеранов, ветеранов боевых действий локальных войн, для них это очень важно, и видим простых людей, которые на самом деле понимают, насколько это важно – отдать дань уважения тем людям, которые сложили свои жизни за наше Отечество, за наше мирное небо над головой», – отметил участвовавший в мероприятии депутат думы Югры Николай Заболотнев.

В такой день нельзя было обойти вниманием живых свидетелей самой страшной войны – для них в Югре прошла акция «Поздравление ветеранов». Добровольцы в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретном городе или поселении либо приезжали к ветеранам с подарками и письмами Победы, либо, если риск заразить «виновников торжества» был высок, исполняли у них под окнами праздничные песни, а также звонили, чтобы засвидетельствовать почтение и сказать «Спасибо» за их подвиг.

В школах проходили уроки мужества – о том, через что пришлось пройти советским солдатам, чтобы выковать победу в Великой Отечественной войне. Юным югорчанам рассказывали биографии героев и историю самого праздника, который мы отмечаем 23 февраля. Школьники также принимали участие в акции «Письма Деду» – проект, посвященный семейной истории. Учащимся показывали короткометражный фильм, в основу которого легли рассказы пяти участников конкурса #ПисьмаДеду о своих предках, прошедших великую войну. После этого школьники могли обсудить увиденное и написать символическое письмо-послание своим родным, которые участвовали в тех событиях.

Но День защитника Отечества – не только про память, но и про чествование нынешних защитников, коих довольно много. В этот день участницы сообщества «Большая перемена» поздравляют своих отцов, дедов и братьев при помощи фирменного пирога по общему рецепту, а также стихов, рисунков и песен. Посмотреть, что у них получилось, можно в социальных сетях по хэштегам #ДеньГероев #БольшаяПеремена #23февраля.

Впрочем, неправильно было и оставлять мужчин непричастными к большому празднику. В рамках акции «Шеф АССК» (Ассоциации Студенческих Спортивных Клубов) им предлагался собственный челленж – приготовить любимое блюдо для своей семьи. Сначала участники публиковали свои кулинарные изыски в соцсетях, а затем запускалось всероссийское голосование, по итогам которого победитель получит ценные призы от АССК.

Как обычно, невозможно перечислить все акции, флешмобы, мероприятия и концерты, которые сопровождают крупные национальные праздники в Югре. Несмотря на некоторые ограничения, которые, с учетом эпидемиологической обстановки, постепенно будут снижаться, югорчане в очередной раз показали, как они могут объединяться и совместно радоваться, выражать благодарность и хорошо проводить время вместе, даже если приходится делать это в режиме онлайн.