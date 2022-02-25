В ХМАО отменили часть ковидных мер

Губернатор Югры Наталья Комарова отменила часть мер, которые были приняты в связи с пандемией. Среди них:

- разрешено осуществление строительных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных и других работ, нарушающих тишину и покой граждан, в рабочие дни с соблюдением общих правил о тишине в регионе

- работодателям разрешено осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков без наличия отрицательного теста на ПЦР-исследование.

Напомним, что остальные антиковидные меры продлены до 31 марта.