Югра принимает пятую конференцию «Безопасность инфосистем»

Параллельно в Ханты-Мансийске и Белоярском, а также в режиме онлайн проходит пятая межрегиональная конференция «Безопасность инфосистем». В ней принимают участие руководители IT-департаментов российских субъектов, производители киберсистем и эксперты отрасли. Началось мероприятие 24 февраля, оно продлится три дня. Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, в первый день в нем приняли участие около 700 человек.

Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев обозначил одну из главных тем встречи – не допустить растущему числу киберугроз нанести вред и нивелировать масштабную цифровизацию государственного управления.

«Конференция позволяет собрать экспертную группу и обсудить новые киберугрозы и разработки в нашей стране. В информбезопасности мы используем только отечественные решения. За последние пять лет мы смогли выстроить целую эшелонированную защиту – наш ЦОД с государственными информсистемами. В прошлом году провели несколько тестов на проникновение, которые показали достаточно надежную защищенность систем», – рассказал директор департамента информационных технологий и цифрового развития Югры Павел Ципорин.

Еще одна важная тема – безопасность детей в информационном пространстве. Для достижения этой цели Югра в 2022 году присоединилась к хартии детства, в округе работает проект SafeKids.

Дополнительная информация о конференции, онлайн-трансляции доступны на официальном сайте мероприятия.