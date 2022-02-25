На «Духе огня» подвели итоги конкурса сценариев для стран Арктического совета

XIX-XX«Дух огня» продолжает поставлять приятные новости – в Ханты-Мансийске в рамках открытия фестивалей были названы победители конкурса дебютных сценариев для кинопроектов среди стран Арктического совета. В нем приняли участие более 30 работ, подготовленных выходцами из России, Дании, Канады, Норвегии и других стран, граничащих с Арктикой. Их основными темами были экология, сохранения биоразнообразия и культуры народов, чьи жизни неразрывно связаны с северными территориями.

Авторов лучших сценариев наградила гендиректор Московского кинорынка и форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева. Победу в конкурсе одержал проект документального фильма «Дети северного сияния» от датского режиссера Мариеллы Харпелунде Йенсен. «Для меня возможность рассказать историю детей Арктики – это большая честь», – цитирует ее департамент общественных и внешних связей Югры.

Этот проект получит грант на исполнение, и сможет быть представлен на следующем «Духе огня» в 2023 году.

Но жюри не стали останавливаться только на одной работе, так как уровень представленных проектов был достаточно высок. Эксперты выдали несколько специальных дипломов. В номинации «Особое упоминание за оригинальность и блеск замысла» наградили Елизавету Трусевич за проект художественного фильма «Как гагарка бескрылая спасла человечество». Спецдипломы «За поднятие проблем, актуальных для региона» вручили сценаристу и режиссеру Фредерику Ниигану Трудель (Канада) за проект документального фильма «Люди Севера» и продюсеру Анне Коряковцевой за проект документального фильма «От рождения до рождения».