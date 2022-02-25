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​Югра находится в «зеленой зоне» по решению проблем обманутых дольщиков

В Югре оценили ход строительства домов для обманутых дольщиков и школы в Сургуте

​Югра находится в «зеленой зоне» по решению проблем обманутых дольщиков
Фото admhmao.ru

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйство позитивно оценивает усилия Югры по исполнению обязательств перед дольщиками, чьи права были нарушены недобросовестными девелоперами. Об этом стало известно в ходе традиционного заседания штаба по возведению объектов капитального строительства под председательством Натальи Комаровой.

Департамент общественных и внешних связей Югры передает слова директора департамента строительства Кирилла Мыскина о том, что на 21 февраля в реестре остается 16 объектов незавершенной «долевки» – в Нефтеюганске, Сургуте и Федоровском.

«16 февраля с участием департамента строительства Югры, администрации Сургута и прокуратуры проведена встреча, в ходе которой обсуждался вопрос привлечения инвестора для строительства корпуса 49-2 жилого дома в микрорайоне №5 Нефтеюганска. Достигнута положительная договоренность с инвестором о завершении строительства дома и сдаче его в эксплуатацию в 2022 году. Строительная готовность объекта составляет 74 процента», – рассказал Мыскин. Кроме того, в Сургуте на уровне 91 процента готовности находится второй этап дома №23 в 41-м микрорайоне.

Еще одна важная тема касалась завершения второго блока школы №9 в 39-м микрорайоне Сургута. Там будут учиться 550 детей. Замглавы города Григорий Невоструев рассказал, что строительные работы завершены, теперь дело – за результатами проверки от надзорных структур. Ввод объекта ожидается, как и прописано в концессионном договоре, в марте 2022 года.

«Не забывайте о запросах родителей. Еще раз вместе с сургутянами оцените возможности создания условий для достаточной обеспеченности жителей микрорайонов местами в школах. Школы должны строиться в шаговой доступности», – настроила коллег Наталья Комарова.


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Сегодня в 13:45, просмотров: 122, комментариев: 0
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