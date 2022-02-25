Житель Нягани предстанет перед судом по обвинению в наркоторговле

26-летний житель Нягани предстанет перед судом. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, в сентябре 2021 года обвиняемый приобрел наркотическое средство синтетического происхождения с целью дальнейшего незаконного сбыта. Молодого человека задержали сотрудники правоохранительных органов. При обыске у него обнаружили 20 свертков с наркотиком, которые предназначались для реализации.

«Кроме того, обнаружена и изъята «закладка» с наркотиками, которую он должен был забрать и распространить среди лиц, употребляющих наркотики», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемого заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.