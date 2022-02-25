В Ханты-Мансийске открылись два фестиваля кинодебютов «Дух огня»

XIXи XX международные фестиваля кинодебютов «Дух огня» открылись в Ханты-Мансийске. По словам Наталья Комаровой, за 20 лет это мероприятия превратилось в одно из самых ожидаемых и любимых событий в индустрии кино, каждый год растет зрительский интерес и авторский потенциал фестиваля. Тем более, что сейчас его можно наблюдать в режиме онлайн.

«Добро пожаловать в Югру! Пусть благодатный огонь подарит вам то, что станет основой ваших будущих успехов: начинающим режиссерам, дебютантам – неповторимый, узнаваемый почерк; мастерам – вдохновение, блестящие идеи; зрителям – яркую гамму чувств, переживаний», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Прямо во время открытия произошли приятные вещи – вручение призов победителям конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь», в том числе, в специальной детской номинации. Также чествовали победителей открытого конкурса микрофильмов «Выбор».

Специальная награда в виде приза «Золотая тайга» за вклад в развитие мирового кинематографа досталась сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. «Никто из режиссеров не может снять фильмы так, как это делает прославленный Эмир Кустурица, – сказала вице-президент фестиваля Мария Зверева. – Мы три года ждали его приезда на фестиваль, и это событие произошло». Награжденный в составе своей музыкальной группы Thenosmokingorchestra выступил для зрителей открытия «Духа огня».

В эти дни фестиваль продолжается. Большое российское жюри возглавили режиссер, сценарист Алексей Федорченко и кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель. Жюри международного конкурса – кинорежиссер и сценарист Борис Фрумин.