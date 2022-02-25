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​Как зажглись сразу два «Духа огня»

В Ханты-Мансийске открылись два фестиваля кинодебютов «Дух огня»

​Как зажглись сразу два «Духа огня»
Фото vk.com/komarova__nv

XIXи XX международные фестиваля кинодебютов «Дух огня» открылись в Ханты-Мансийске. По словам Наталья Комаровой, за 20 лет это мероприятия превратилось в одно из самых ожидаемых и любимых событий в индустрии кино, каждый год растет зрительский интерес и авторский потенциал фестиваля. Тем более, что сейчас его можно наблюдать в режиме онлайн.

«Добро пожаловать в Югру! Пусть благодатный огонь подарит вам то, что станет основой ваших будущих успехов: начинающим режиссерам, дебютантам – неповторимый, узнаваемый почерк; мастерам – вдохновение, блестящие идеи; зрителям – яркую гамму чувств, переживаний», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры.

Прямо во время открытия произошли приятные вещи – вручение призов победителям конкурса микрофильмов «Человек. Поступок. Жизнь», в том числе, в специальной детской номинации. Также чествовали победителей открытого конкурса микрофильмов «Выбор».

Специальная награда в виде приза «Золотая тайга» за вклад в развитие мирового кинематографа досталась сербскому режиссеру Эмиру Кустурице. «Никто из режиссеров не может снять фильмы так, как это делает прославленный Эмир Кустурица, – сказала вице-президент фестиваля Мария Зверева. – Мы три года ждали его приезда на фестиваль, и это событие произошло». Награжденный в составе своей музыкальной группы Thenosmokingorchestra выступил для зрителей открытия «Духа огня».

В эти дни фестиваль продолжается. Большое российское жюри возглавили режиссер, сценарист Алексей Федорченко и кинорежиссер, продюсер Алексей Учитель. Жюри международного конкурса – кинорежиссер и сценарист Борис Фрумин.


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Сегодня в 11:43, просмотров: 157, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 12:18
Два «Духа огня» в одном Хаеты-Мансийске? «Боливар двух не выдержит». Почему «Дух огня» не шагает по региону. Пора дать право принять «Дух огня» другим городам региона. Тем более когда случились два «Духа». Было например логично один «Дух» провести Ханты-Мансийске, а другой «Дух» в Нижневартовске или в Сургуте.
Это бы оживило культурную кинематографическую жизнь в регионе. Повысило бы интерес к кино среди молодежи.
Да прокат конкурсных фильмов в кинотеатрах города стал бы событием в жизни сургутян или вартовчан.
Ведь большинство о «Духе огня» лишь слышат из ленты новостей, а соприкоснутся с международным кинотворчеством встретиться с международными признанными кинорежиссерами удаётся не многим. Ведь по сути два кинофестиваля в стране и все где-то далеко.
Неужели в Ханты-Мансийске создана вся инфраструктура для приема высоких кинодеятелей и показа их фильмов. А в Сургуте нет. И нет стимула создавать такую инфраструктуру. А зачем? А туризм. Все мы говорим о будущем Сургута как туристической Мекке будущего.
Говорим то говорим. А ничего ещё не сделали в этом направлении. Вот допустим на «Дух огня» который бы проводился поочередно с Ханты-Мансийском и город прихорошел. И может кинотеатр построили или капитально отремонтировали. И сервис улучшили для гостей. Да и жителям города от этого не стало бы хуже.
Что для этого надо? Немного. Решение Губернатора и все что полагается для исполнения этого решения.

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