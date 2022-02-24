Аферистка выманила у югорчанок свыше миллиона рублей под предлогом обмена старых денег на новые

В Красноярске задержали 22-летнюю уроженку Владимирской области, подозреваемую в мошенничестве. По данным полиции, она выманила у двух югорчанок 1,4 млн рублей под предлогом обмена старых денег на новые.

По предварительной версии, злоумышленница прибыла в Сургут из Москвы. В этот же день она позвонила местной жительнице и, представившись директором пенсионного фонда, сообщила, что происходит смена денежных купюр старого образца на новые. Аферистка убедила югорчанку передать свои сбережения якобы сотруднику пенсионного фонда, который придет к ней домой. В результате женщина лишилась 400 тыс. рублей.

По аналогичной схеме подозреваемая раскрутила жительницу Ханты-Мансийска. Та потеряла 1 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

Злоумышленницу задержали в Красноярске, где она готовилась совершить очередное преступление. Ее заключили под стражу. Проверяется причастность задержанной к совершению аналогичных фактов на территории других субъектов России.