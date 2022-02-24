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​Семь человек умерли от ковида в Югре за сутки

1 611 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

​Семь человек умерли от ковида в Югре за сутки
pixabay.com

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 1 611 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 259, а также в Нефтеюганске – 238, Ханты-Мансийске – 147 и Нижневартовске – 123.

«На момент выявления у 1 541 наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 13 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли семь человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 325 человек.


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Сегодня в 13:16, просмотров: 166, комментариев: 0
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