1 611 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

За минувшие сутки в ХМАО выявлено 1 611 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего новых заболевших зафиксировано в Сургуте – 259, а также в Нефтеюганске – 238, Ханты-Мансийске – 147 и Нижневартовске – 123.

«На момент выявления у 1 541 наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 13 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперштабе.

Также за сутки в ХМАО от коронавируса умерли семь человек. За весь период пандемии, согласно официальным данным, жертвами инфекции в округе стали 2 325 человек.