Прямой эфир с жителями Урая Наталья Комарова проведет 25 февраля

Завтра, 25 февраля, Наталья Комарова проведет очередной прямой эфир – в очередной раз с жителями определенного муниципалитета. Теперь это будет Урай. «Вместе оценим ход реализации в муниципалитете национальных проектов, жилищных программ, обсудим готовность города и его систем жизнеобеспечения к весне. Проверим исполнение ранее принятых решений», – написала в своих социальных сетях глава региона. Трансляция будет доступна в Instagram, ВКонтакте и «Одноклассниках» 25 февраля в 12.00.

Как обычно, помогать с модерированием разговора и отборов вопросов для эфира будут местные эксперты и общественники. На этот раз ими станут: член общественной некоммерческой организации «Свободный театр», актер театра «Синяя птица» Рустам Исангулов, специалист по работе с молодежью центра молодежи и дополнительного образования, заместитель председателя молодежного совета при администрации Урая Евгения Лустина, руководитель муниципального ресурсного центра развития и поддержки добровольчества «Доброволец Урая», региональный координатор направления «Связь поколений» всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Александра Соболева, член координационного совета по развитию креативных индустрий, педагог дополнительного образования по кибернаправлению, активист, член молодежной палаты Андрей Гришков.

Стоит сказать, что общение в режиме онлайн с жителями отдельных муниципалитетов – один из традиционных методов Натальи Комаровой по сбору обратной связи от югорчан. В 2021 году она провела эфиры со всеми муниципальными образованиями, и в 2022 году, по всей видимости, будет точно так же. Этот формат вызывает хороший отклик от зрителей.