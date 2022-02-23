Дума Югры выразит поддержку федеральным документам об отношениях с ДНР и ЛНР

На заседании 24 февраля дума Югры рассмотрит заявление о поддержке ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федераций и Луганской народной республикой, а также Донецкой народной республикой. Об этом рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

По предложению губернатора Натальи Комаровой этот вопрос был вынесен на обсуждение фракции «Единой России», которая составляет квалифицированное большинство в региональном парламенте.

«Готовясь к очередному заседанию думы автономного округа, на традиционной встрече губернатора Югры с фракцией «Единая Россия» Наталья Владимировна Комарова предложила выступить в поддержку ратификации договоров, – рассказал спикер думы округа Борис Хохряков. – Самый оптимальный способ выразить свое мнение – рассмотреть вопрос на очередном заседании думы Югры, принять соответствующее постановление и направить его президенту России и Федеральному Собранию. Мы подготовим проекты постановления думы Югры, и на Совете Думы внесем предложение о включении этого вопроса в повестку дня заседания. Именно так, считаю, мы можем заявить о поддержке решения нашего президента».

Документы о поддержке действий президента и решений Федерального Собрания относительно признания, установления отношений и дружбы с ЛНР и ДНР проходят подготовку в думе округа. Заседание, где они будут рассмотрены, состоится 24 февраля в 16.00, увидеть трансляцию можно будет на сайте https://www.dumahmao.ru.