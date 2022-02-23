Дума Югры выразит поддержку федеральным документам об отношениях с ДНР и ЛНР

На заседании 24 февраля дума Югры рассмотрит заявление о поддержке ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федераций и Луганской народной республикой, а также Донецкой народной республикой. Об этом рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа.
По предложению губернатора Натальи Комаровой этот вопрос был вынесен на обсуждение фракции «Единой России», которая составляет квалифицированное большинство в региональном парламенте.
«Готовясь к очередному заседанию думы автономного округа, на традиционной встрече губернатора Югры с фракцией «Единая Россия» Наталья Владимировна Комарова предложила выступить в поддержку ратификации договоров, – рассказал спикер думы округа Борис Хохряков. – Самый оптимальный способ выразить свое мнение – рассмотреть вопрос на очередном заседании думы Югры, принять соответствующее постановление и направить его президенту России и Федеральному Собранию. Мы подготовим проекты постановления думы Югры, и на Совете Думы внесем предложение о включении этого вопроса в повестку дня заседания. Именно так, считаю, мы можем заявить о поддержке решения нашего президента».
Документы о поддержке действий президента и решений Федерального Собрания относительно признания, установления отношений и дружбы с ЛНР и ДНР проходят подготовку в думе округа. Заседание, где они будут рассмотрены, состоится 24 февраля в 16.00, увидеть трансляцию можно будет на сайте https://www.dumahmao.ru.
– Западным партнерам можно дать последний шанс c тем, чтобы предложить им заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашении, а в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится, – сказал господин Нарышкин.
– Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет их? — спросил его Владимир Путин.
– А я...
– Говорите прямо.
– Я поддержу предложение о признании...
– Поддерживаю или поддержу? Говорите прямо!
– Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ...
– Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем, мы говорим о признании их независимости или нет.
– Я поддерживаю предложение о признании независимости.