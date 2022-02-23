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​Власти Югры поддержат ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР

Дума Югры выразит поддержку федеральным документам об отношениях с ДНР и ЛНР

​Власти Югры поддержат ратификацию договоров о дружбе с ДНР и ЛНР
Фото dumahmao.ru

На заседании 24 февраля дума Югры рассмотрит заявление о поддержке ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федераций и Луганской народной республикой, а также Донецкой народной республикой. Об этом рассказывает департамент общественных и внешних связей автономного округа.

По предложению губернатора Натальи Комаровой этот вопрос был вынесен на обсуждение фракции «Единой России», которая составляет квалифицированное большинство в региональном парламенте.

«Готовясь к очередному заседанию думы автономного округа, на традиционной встрече губернатора Югры с фракцией «Единая Россия» Наталья Владимировна Комарова предложила выступить в поддержку ратификации договоров, – рассказал спикер думы округа Борис Хохряков. – Самый оптимальный способ выразить свое мнение – рассмотреть вопрос на очередном заседании думы Югры, принять соответствующее постановление и направить его президенту России и Федеральному Собранию. Мы подготовим проекты постановления думы Югры, и на Совете Думы внесем предложение о включении этого вопроса в повестку дня заседания. Именно так, считаю, мы можем заявить о поддержке решения нашего президента».

Документы о поддержке действий президента и решений Федерального Собрания относительно признания, установления отношений и дружбы с ЛНР и ДНР проходят подготовку в думе округа. Заседание, где они будут рассмотрены, состоится 24 февраля в 16.00, увидеть трансляцию можно будет на сайте https://www.dumahmao.ru.


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Сегодня в 14:27, просмотров: 135, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 14:54
Лишь бы с испугу как Нарышкин сразу не зачислили бы ДНР и ЛНР в состав РФ.

– Западным партнерам можно дать последний шанс c тем, чтобы предложить им заставить Киев пойти на мир и выполнить Минские соглашении, а в противном случае мы должны принять решение, о котором сегодня говорится, – сказал господин Нарышкин.

– Что значит «в противном случае»? Вы предлагаете начать переговорный процесс или признавать суверенитет их? — спросил его Владимир Путин.

– А я...

– Говорите прямо.

– Я поддержу предложение о признании...

– Поддерживаю или поддержу? Говорите прямо!

– Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав РФ...

– Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем, мы говорим о признании их независимости или нет.

– Я поддерживаю предложение о признании независимости.
Альберт Леонов
Сегодня в 15:21
Да, не поддержи Югра, и ничего не будет!
Чего смеяться? Другие люди этим заведуют и решают.. Но не как не Югра .
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