Губернатор ХМАО заявила о продлении части ковидных ограничений

Губернатор Югры продлила ковидные ограничения до 31 марта из-за сложной эпидемиологической обстановки. Об этом Наталья Комарова заявила во время заседания оперативного штаба Югры.

«Ситуация с заболеванием коронавирусом остается сложной. Количество болеющих остается на высоком уровне. Прошу соответствующих должностных лиц подготовить предложения по продлению до 31 марта приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых центров, услуг по курению кальяна и в сфере регистрации актов гражданского состояния», — подчеркнула глава региона.

Также было указано, что подростки до 14 лет и дальше не смогут посещать торговые центры без сопровождения взрослых на время действия ограничений.