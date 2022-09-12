Водитель легковушки не справился с управлением и въехал в бетонную плиту в Нефтеюганском районе

В эту субботу, 10 сентября, в Нефтеюганском районе 24-летний водитель «ВАЗа» въехал в бетонную плиту. В автоаварии погибла молодая девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье.

«Около 19:50 на 1 км автодороги Мамонтовского месторождения в Нефтеюганском районе 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ», по предварительным данным, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде бетонной плиты. В результате ДТП 24-летняя девушка, находившаяся на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм скончалась на месте происшествия, второй пассажир, 23-летняя девушка, получила травмы. Водитель со стажем управления транспортными средствами 1 год 2 месяца не пострадал», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за выходные в округе зарегистрировали четыре ДТП, в которых один человек погиб и пятеро – получили травмы, в том числе несовершеннолетний пассажир.

Напоминаем, ранее в автоаварии под Тюменью скончалась четырехлетняя девочка и Югры. А также молодой мужчина погиб в ДТП с лосем на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.