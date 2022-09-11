Автомобиль столкнулся с лосем на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск – погиб молодой мужчина

ДТП с погибшим произошло вечером накануне, 10 сентября, на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск. Автомобиль Hyundai столкнулся с лосем, который выбежал на оживленную дорогу.

«На 336-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск автомобиль Hyundai сбил лося, выбежавшего на дорогу. От удара автомобиль отбросило в кювет. В ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки, житель Омской области, 24-летний водитель, житель Пуровского района ЯНАО доставлен в больницу с тяжелыми травмами», - рассказали в ГИБДД по Тюменской области.

Животное также погибло в аварии. Обстоятельства ДТП выясняются.