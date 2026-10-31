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​Прямые в Дубай, чартеры на Пхукет, а также немалая часть Средней Азии — куда можно полететь из Сургута

Куда улететь из Сургута этой зимой: Россия, зарубежье и теплые страны

​Прямые в Дубай, чартеры на Пхукет, а также немалая часть Средней Азии — куда можно полететь из Сургута
Фото Аэропорт Сургут

Аэропорт Сургута перешел на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до конца марта 2027 года. В маршрутной сети остались главные российские города, курорты Кавказа, столицы ближнего зарубежья и один регулярный рейс в по-настоящему теплую страну — Объединенные Арабские Эмираты. Для пляжного отдыха в Азии предусмотрена отдельная чартерная программа на Пхукет. Подробности — в обзоре СИА-ПРЕСС.

Главные направления: куда летать проще всего

Москва остается основным направлением из Сургута. Прямые рейсы выполняются во Внуково и Шереметьево. Это не только поездки в столицу, но и главный вариант пересадки на российские и зарубежные маршруты. Через Москву сургутяне могут добраться практически до любого крупного города России, а также в Турцию, Египет, страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Недостаток очевиден: постоянные задержки, а иногда и отмены рейсов, связанные с атаками беспилотников на столицу.

Второй по практичности транспортный узел — Новосибирск. Рейсы выполняют Utair и S7. Направление удобно как для поездок по Сибири, так и для пересадок на Дальний Восток и в страны Азии. Через Толмачево можно строить маршруты в Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и другие восточные города. Кроме того, в ту же сторону есть прямые рейсы авиакомпании «Россия» в Красноярск. Он интересен и сам по себе, и как промежуточная точка для дальнейших поездок по Восточной Сибири.

В Екатеринбург зимой летают Utair и Red Wings. Кольцово — удобный региональный хаб с широкой сетью внутренних рейсов. Направление подходит как для деловых поездок, так и для путешествий с одной пересадкой. Регулярные рейсы Utair заявлены до конца апреля, программы Red Wings — до марта 2027 года.

Прямой рейс позволяет отправиться в Петербург без московской пересадки. Зимой это прежде всего экскурсионное и деловое направление, хотя нужно учитывать короткий световой день и переменчивую погоду.

Куда улететь зимой отдыхать по России

Самое универсальное российское отпускное направление из Сургута — это Сочи. Зимой сюда едут не за пляжным купанием, а за мягкой погодой на побережье и горнолыжным отдыхом в Красной Поляне. Правда, в этом году нужно иметь высокое самообладание, чтобы ехать в такую близость от боевых действий, а также нужно учитывать регулярные закрытия аэропорта Сочи из-за БПЛА.

Аналогично — полеты в Минеральные воды. Прямой рейс открывает доступ ко всему региону Кавказских Минеральных Вод — Кисловодску, Пятигорску, Ессентукам и Железноводску. Это один из наиболее практичных зимних вариантов для санаторного отдыха.

Дагестан и Чечня зимой подходят для коротких экскурсионных поездок: туристов меньше, чем летом, а температура заметно мягче сургутской. Из Махачкалы можно отправиться к Каспийскому морю, в Дербент и горные районы республики. Из Грозного — в Аргунское ущелье и соседние регионы Северного Кавказа. Во все эти города летает Utair.

Если посмотреть в сторону отдыха на более спокойном востоке России, то зимний Алтай — вариант для тех, кому нужны горы, снег и спокойствие в красивых местах. Прямые рейсы из Сургута запланированы по пятницам с 6 ноября по 26 марта. Направление подходит для поездок к Манжероку, Телецкому озеру и туристическим базам Республики Алтай.

Барнаул можно рассматривать как альтернативную точку въезда на Алтай. Однако до основных природных достопримечательностей и горнолыжных объектов отсюда дальше, чем от аэропорта Горно-Алтайска.

Заграничные перелеты без пересадок

В международном зимнем расписании аэропорта заявлены регулярные направления в Баку, Бишкек, Ереван, Дубай, Ош, Ташкент и Худжанд.

Дубай — единственное регулярное прямое направление из Сургута, где зимой можно рассчитывать на теплую погоду и пляжный отдых. Utair планирует выполнять рейс по субботам с 7 ноября по 27 марта. Вылет из Сургута — утром, продолжительность пути составляет около семи часов.

Маршрут подходит и для самостоятельного отдыха в ОАЭ, и для дальнейшего путешествия. Из Дубая можно продолжить полет в Таиланд, Индию, Индонезию, на Мальдивы и другие страны Азии. Но в этом случае необходимо внимательно проверять аэропорт пересадки: сургутский рейс заявлен в Аль-Мактум, тогда как многие международные рейсы отправляются из основного аэропорта Дубая.

Азербайджанская столица — один из лучших вариантов для короткой зарубежной поездки без пересадок. Зимой в Баку прохладно и ветрено, поэтому это экскурсионное, гастрономическое и семейное направление, а не пляжный курорт.

Ташкент подойдет для городского путешествия, знакомства с узбекской кухней или дальнейшей поездки в Самарканд и Бухару. Прямые рейсы из Сургута заявлены с 3 ноября по 23 марта. Зима в Узбекистане значительно мягче сургутской, но рассчитывать на постоянное тепло не стоит: возможны заморозки и снег.

Зимой Кыргызстан интересен прежде всего любителям гор. Из Бишкека можно отправиться на горнолыжные базы, к ущельям и озеру Иссык-Куль. Прямой рейс предусмотрен с ноября до конца марта. Кроме того, для туристов Ош может стать отправной точкой в южный Кыргызстан, а Худжанд — для знакомства с севером Таджикистана.

Ереван, куда Utair летает каждую среду круглогодично, подойдет для любителей кавказского стиля — можно поездить и по Армении, и по соседней Грузии, куда легко добраться на поезде. Но это уже исключительно гастрономия и красоты, с погодой в зимнее время там получше, чем в Сургуте, но далеко не так приятно, как на классических курортах или летом.

Азия и пляжный отдых: Пхукет есть, но это чартер

Главная туристическая новинка сезона — возвращение прямой полетной программы из Сургута на тайский остров Пхукет. Первый рейс Azur Air намечен на 6 ноября, программа рассчитана до 23 апреля 2027 года. Продолжительность типового тура — 11 ночей.

Важно понимать: Пхукет не входит в обычное регулярное расписание. Это чартерная программа туроператора, поэтому места преимущественно продаются в составе пакетных туров — вместе с гостиницей, трансфером и страховкой. Расписание чартеров может корректироваться в зависимости от загрузки.

Расписание аэропорта составляется на сезон, однако авиакомпании могут менять дни и частоту полетов, особенно после новогодних каникул. Перед планированием поездки стоит проверить конкретную дату на сайте аэропорта Сургута и у перевозчика. Для чартеров окончательное время вылета нередко становится известно незадолго до путешествия.


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Сегодня в 15:24, просмотров: 224, комментариев: 0
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