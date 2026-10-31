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Сургутский район создал в студенческом общежитии центр с киберпространством

В Сургуте открылся 12-й молодежный центр Сургутского района

Сургутский район создал в студенческом общежитии центр с киберпространством
Фото из социальных сетей А.Трубецкого

В студенческом общежитии Сургута открылся молодежный центр «Молодежка 10/3» — двенадцатое такое пространство Сургутского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В общежитии проживают около 180 студентов из разных поселений района. С учетом их пожеланий в центре оборудовали спортивную зону, коворкинг и киберпространство с современными компьютерами и 3D-принтером, а также провели интернет. Работать с молодежью будут профильные специалисты.

Центр создали благодаря победе Сургутского района в окружном конкурсе молодежного инициативного бюджетирования. Муниципалитет привлек на реализацию проектов более 6,2 млн рублей из бюджета Югры и добавил свыше 2,6 млн рублей собственных средств. Часть финансирования направили на обновление молодежного пространства в Федоровском.

С января по октябрь 2026 года молодежные центры района провели более 5,1 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 22,6 тысячи человек. Практика муниципалитета вошла в федеральный сборник лучших проектов инициативного бюджетирования за 2021-2024 годы. Наработки района уже адаптируют специалисты из Твери, Новосибирска и Луганской Народной Республики.

Ранее мы рассказывали, что молодежные центры Сургутского района решили обновить по идеям самих ребят. Общая стоимость двух проектов оценивалась примерно в 8,9 млн рублей.


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Сегодня в 16:07, просмотров: 167, комментариев: 0
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