В Сургуте открылся 12-й молодежный центр Сургутского района

В студенческом общежитии Сургута открылся молодежный центр «Молодежка 10/3» — двенадцатое такое пространство Сургутского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. В общежитии проживают около 180 студентов из разных поселений района. С учетом их пожеланий в центре оборудовали спортивную зону, коворкинг и киберпространство с современными компьютерами и 3D-принтером, а также провели интернет. Работать с молодежью будут профильные специалисты.

Центр создали благодаря победе Сургутского района в окружном конкурсе молодежного инициативного бюджетирования. Муниципалитет привлек на реализацию проектов более 6,2 млн рублей из бюджета Югры и добавил свыше 2,6 млн рублей собственных средств. Часть финансирования направили на обновление молодежного пространства в Федоровском.

С января по октябрь 2026 года молодежные центры района провели более 5,1 тысячи мероприятий, которые посетили свыше 22,6 тысячи человек. Практика муниципалитета вошла в федеральный сборник лучших проектов инициативного бюджетирования за 2021-2024 годы. Наработки района уже адаптируют специалисты из Твери, Новосибирска и Луганской Народной Республики.

Ранее мы рассказывали, что молодежные центры Сургутского района решили обновить по идеям самих ребят. Общая стоимость двух проектов оценивалась примерно в 8,9 млн рублей.