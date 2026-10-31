В Югре проработают проект культурного комплекса «Городок князя Самара»

В Югре проработают проект многопрофильного просветительского комплекса «Городок князя Самара», посвященного культуре обско-угорских народов. Об этом сообщил губернатор региона Руслан Кухарук после посещения этнографического музея под открытым небом «Торум Маа».

В комплексе планируют объединить образование, культурное наследие и туризм. На его территории могут появиться площадки для изучения детьми родных языков, традиций и прикладного искусства, творческие мастерские и зоны для туристов. Глава региона поручил мэру Ханты-Мансийска Максиму Ряшину вместе с авторами инициативы и Институтом стратегического развития «Север» детально проработать проект и выбрать место для его размещения.

Во время посещения музея губернатор также осмотрел бывшее пожарное депо, построенное в 1934 году. Сейчас в историческом здании работает интерактивная выставка «Каланча – уникальный образец промышленной архитектуры Урала и Сибири». Перед входом установлена мемориальная плита с именами сотрудников пожарной охраны Ханты-Мансийска, погибших в годы Великой Отечественной войны. Городская администрация и музей благоустроят это место.

В здании также находится мемориальный кабинет одного из создателей «Торум Маа», мансийского писателя Ювана Шесталова. В 2027 году Югра отметит 90-летие со дня его рождения. К юбилею в музее планируют создать творческую мастерскую в рамках нацпроекта «Семья». По словам директора учреждения Елены Федотовой, дети смогут изучать там мансийский язык и фольклор, заниматься творчеством и встречаться с современными писателями.

Планы дальнейшего развития музея и благоустройства прилегающей территории губернатор обсудил с руководством Ханты-Мансийска, сотрудниками «Торум Маа» и представителями коренных малочисленных народов Севера.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра представила на конференции ООН опыт сохранения традиций коренных народов. Представители региона рассказали о территориях традиционного природопользования, молодежных инициативах и взаимодействии коренных народов с властью и бизнесом.