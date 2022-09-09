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Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске

В Нефтеюганске разыскивают виновника ночного ДТП

Неизвестный повредил пять припаркованных автомобилей в Нефтеюганске
Фото: vk.com/ny86hmao

Сегодня ночью, 9 сентября, в Нефтеюганске неизвестный повредил пять автомобилей. Об этом рассказали в группе «Наш Юганск» во «ВКонтакте».

«Ночью в 11В микрорайоне неизвестным транспортным средством были снесены пять автомобилей. Лучше найдись сам», – написал в сообществе один из владельцев поврежденного транспорта. Горожане посоветовали пострадавшим посмотреть записи камер видеонаблюдения поблизости.

«ДТП произошло в 11В микрорайоне около 03:00. Виновник скрылся с места аварии, его разыскивают», – ответили в пресс-службе УМВД по Югре корреспондентам «URA.ru».

Напоминаем, что 8 сентября в ДТП в Сургуте пострадала 53-летняя женщина.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 120, комментариев: 0
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