За вчерашние сутки в Югре произошло одно ДТП

Вчера в Сургуте в ДТП пострадала 53-летняя женщина. По предварительной информации, водитель «Mitsubishi» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ее автомобиль.

«В 11:30 на 7 км Тюменского тракта 32-летний водитель «Mitsubishi Lancer», по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Nissan Almera». В результате автоаварии водитель «Nissan», 53-летняя женщина, получила травмы и самостоятельно обратилась в Сургутскую клиническую травматологическую больницу», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 8 сентября в округе зарегистрировали одно ДТП, в котором пострадал один человек.