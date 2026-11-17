Более 4,6 тысячи сургутских школьников будут получать горячее питание дважды в день во время весенних каникул. Для детей организуют завтраки и обеды в лагерях дневного пребывания, которые откроются на базе 24 образовательных учреждений города. На эти цели власти планируют направить до 8,6 млн рублей, говорится в документах на сайте ЕИС Закупки.

В меню должны входить мясные, рыбные и молочные блюда. При приготовлении пищи необходимо использовать йодированную соль, а повторять одинаковые блюда в течение двух дней подряд запрещено. Для детей, которым требуется лечебное или диетическое питание, предусмотрены индивидуальные меню. Готовить еду будут непосредственно в школьных пищеблоках с использованием оборудования образовательных учреждений. Подрядчик также должен обеспечить соблюдение санитарных требований, питьевой режим и ежедневный контроль качества блюд.

Школьные лагеря будут работать с 29 марта по 2 апреля 2027 года. Согласно документации, ежедневно питание рассчитано на 4 605 детей. На каждого ребенка предусмотрено 373 рубля в день.