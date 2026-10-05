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Школы Сургута будут переводить весь класс на дистант, если более 20% учеников заболеют ОРВИ

В Сургуте классы переведут на дистант при отсутствии более 20% учеников из-за ОРВИ

Школы Сургута будут переводить весь класс на дистант, если более 20% учеников заболеют ОРВИ
Фото администрации Сургута

В Сургуте весь класс должен перейти на дистанционное обучение, если более 20% учеников отсутствуют из-за ОРВИ. О таком правиле территориальный отдел Роспотребнадзора напомнил руководителям школ и представителям городского департамента образования на межведомственном совещании.

При превышении этого порога очные занятия в конкретном классе приостанавливают. Оставшиеся школьники продолжают учиться дистанционно: разобщение коллектива необходимо, чтобы прервать распространение инфекции.

Поводом для совещания стал сезонный подъем заболеваемости после начала учебного года и возвращения жителей из отпусков. Чтобы сохранить очное обучение, школам напомнили о профилактических мерах. На входе должны работать «утренние фильтры» с обязательным бесконтактным измерением температуры. Учеников и сотрудников с кашлем, насморком и другими признаками недомогания отстраняют от занятий до полного выздоровления.

Кроме того, в школах необходимо следить за температурой воздуха, соблюдать график проветривания, проводить влажную уборку и использовать рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

«Наша общая задача — обеспечить непрерывный очный учебный процесс в безопасных условиях. Базовые санитарные требования, такие как своевременная изоляция заболевших, дезинфекция и проветривание, позволяют сдерживать инфекционные риски», — сказала заместитель начальника территориального отдела Елена Пинженина. Она также обратила внимание на вакцинацию против гриппа среди педагогов, технического персонала и учащихся. Прививочная кампания в Югре продолжается.

Напомним, ранее siapress.ru сообщал, что заболеваемость ОРВИ в Югре снизилась на 18% после двух недель роста. За неделю с 21 по 28 сентября зарегистрировали 96,4 случая на 10 тысяч жителей. При этом заболеваемость пневмонией выросла на 16,9%.


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Сегодня в 15:00, просмотров: 221, комментариев: 0
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