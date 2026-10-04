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​С начала года в Сургуте произошло 41 ДТП с пешеходами

В Сургуте усилили контроль за безопасностью пешеходов

​С начала года в Сургуте произошло 41 ДТП с пешеходами
Фото: УМВД России по Сургуту / vk.com

С начала 2026 года в Сургуте произошло 41 ДТП с участием пешеходов. В них травмы получил 41 человек, в том числе 16 несовершеннолетних. Один ребенок погиб. Накануне, 2 октября, в городе прошел массовый рейд «Пешеход». По его итогам автоинспекторы привлекли к ответственности восемь водителей, которые не уступили дорогу пешеходам, сообщает городская Госавтоинспекция.

Во время рейда инспекторы следили за соблюдением правил как водителями, так и пешеходами. Подобные проверки в городе планируют проводить регулярно.

Напомним, ранее СИА-ПРЕСС писал, что в целом смертность на дорогах Сургута за год выросла более чем в четыре раза. За январь-август 2026 года в ДТП погибли 13 человек, тогда как за аналогичный период 2025-го – трое.


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04 октября в 17:52, просмотров: 684, комментариев: 0
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