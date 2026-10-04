Около 150 югорчан собрались в Сургуте на фестивале активного долголетия

В Сургуте прошел первый масштабный фестиваль «Активное долголетие Югры». Его участниками стали около 150 представителей старшего поколения со всего округа, сообщает Городской культурный центр.





Для гостей организовали несколько тематических площадок. Участников учили пользоваться интернетом и госуслугами, предлагали проверить давление, уровень сахара и холестерина, попробовать нейрографику и посетить мастер-классы по созданию образа. В программу также вошли квиз, выставка рисунков «Возраст как искусство», гала-концерт и первый Серебряный бал. На концерте выступили сургутские ансамбли «Рябинушка» и «Купава».

Фестиваль провели в рамках региональной программы «Активное долголетие Югры» на 2025-2030 годы и нацпроекта «Семья». К 2030 году организаторы планируют вовлечь в подобные программы более трети жителей старшего поколения.