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В Тюменской области социальные предприниматели со своими проектами поборются за 3 млн рублей

Число социальных предприятий в Тюменской области выросло на 57 процентов за шесть лет

В Тюменской области социальные предприниматели со своими проектами поборются за 3 млн рублей
Фото t.me/av_moor

Число социальных предприятий в Тюменской области за шесть лет выросло на 57 процентов. Об этом сообщает «Тюменская линия». На фоне роста этого направления в регионе запустили конкурс проектов «Вектор добра» с призовым фондом 3 млн рублей.

Участвовать могут индивидуальные предприниматели и ООО, которые работают не менее года и имеют статус социального предприятия. Конкурс рассчитан на проекты, решающие социальные проблемы и способные развиваться в долгосрочной перспективе. Призовой фонд сформирован за счет средств фонда региональных социальных программ «Наше будущее».

Директор областного департамента инвестиционной политики Александр Горлатов назвал конкурс примером сотрудничества государства, институтов развития и фондов. Он отметил, что поддержка должна помогать предпринимателям не только запускать, но и развивать проекты.

В регионе социальным предпринимателям также доступны обучение, консультации и финансовые меры поддержки. По словам руководителя центра инноваций социальной сферы «Моего бизнеса» Андрея Паздерина, на тренингах и семинарах участникам помогают подготовиться к грантовым конкурсам и разобраться в правовых и организационных вопросах. Директор фонда «Наше будущее» Наталия Зверева сообщила, что победители «Вектора добра» смогут направить полученные средства на обновление оборудования и улучшение условий для клиентов.

Конкурс проводят фонд «Наше будущее» и центр «Мой бизнес» при поддержке правительства Тюменской области в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».


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24 сентября в 18:32, просмотров: 670, комментариев: 0
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