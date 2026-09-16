В Сургуте кардиохирург спас одного мужчину трижды за 17 лет

В Сургуте один и тот же кардиохирург трижды оперировал машиниста пассажирского поезда на протяжении 17 лет. За последние несколько лет сердце пациента останавливалось пять раз, а его состояние оценивалось как клиническая смерть, сообщает Окружной кардиоцентр.

Первую операцию сургутянину Владимиру Михайловичу провели в 2009 году, когда он поступил с обширным инфарктом миокарда. Сердечно-сосудистый хирург Владимир Лузин выполнил полостную операцию на остановленном сердце и наложил шунт. По данным кардиоцентра, он работает до сих пор.

В июне 2025 года пациент снова оказался в стационаре из-за нарушения сердечного ритма. Ему планово имплантировали кардиовертер-дефибриллятор — устройство, которое при опасной аритмии подает электрический разряд и помогает восстановить работу сердца. Эту операцию также провел Владимир Лузин.

Несколько дней назад сургутянина вновь госпитализировали для плановой установки оптимайзера. Такие устройства в Югре устанавливают единичным пациентам с сердечной недостаточностью. Прибор посылает импульсы в миокард, улучшая сократимость сердечной мышцы. Раз в неделю устройство необходимо заряжать от внешнего датчика. «У меня сильный ангел-хранитель. Я зову его Владимир Геннадьевич Лузин», — говорит пациент.

Лечащий кардиолог Евгения Гребенникова отмечает, что восстановление после операции проходит без особенностей. Мужчина готовится к выписке.