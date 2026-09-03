В «Порту» представит выставку к 55-летию художественной школы №1 Сургута

Культурный центр «Порт» приглашает сургутян на выставку «От классики до авангарда», приуроченную к 55-летию детской художественной школы №1 имени Л.А. Горды. В экспозицию вошли работы преподавателей Ольги Щербаковой и Рукият Джалиевой.

Посетители увидят живописные полотна и графические листы, в которых академический рисунок сочетается с экспериментами с формой. Работы демонстрируют разные техники и художественные подходы.

«Мы не просто учим детей держать кисть, мы сами каждый день ищем новые языки. Эта выставка — наш открытый урок для города», — комментируют авторы. Выставку подготовили к юбилею школы, которая на протяжении 55 лет занимается художественным образованием в Сургуте.

Стоимость билетов составляет 100, 150 и 200 рублей. Электронные билеты доступны на сайте quicktickets.ru/surgut-kc-port. Возрастное ограничение — 0+. Дополнительную информацию можно получить по телефону 24-25-62.