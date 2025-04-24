В Сургуте более 500 ветеранов получат подарки, открытки и копию исторической газеты «Правда» от 10 мая 1945 года

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сургуте традиционно поздравили ветеранов в Сургутском геронтологическом центре. Им вручили памятные подарки и выразили слова благодарности за их подвиг и стойкость, сообщает администрация города.

«Каждый год посещаем геронтологический центр, чтобы поздравить ветеранов, проживающих здесь, с Днем Победы. Эта поездка – лишь часть масштабной работы по чествованию героев. Группы волонтеров и сотрудники администрации города лично поздравляют ветеранов на дому. Эта почетная миссия будет продолжена до самого Дня Победы. Для нас это не просто обязанность, а честь. В этом году мы подготовили памятные подарки для всех категорий ветеранов. Никто не останется без внимания и знаков глубокой признательности. Стоит отметить, что забота о ветеранах не ограничивается памятными датами. На протяжении всего года мы стремимся оказывать им всестороннюю поддержку и проявлять уважение. В феврале-марте текущего года была проведена большая работа по вручению юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» от имени Президента Российской Федерации», – отметил председатель комитета внутренней и молодежной политики администрации Сургута Андрей Саликов.

Сами ветераны признаются, что такие визиты для них особенно важны. Воспоминания о военных годах неизменно вызывают эмоции, но тепло со стороны жителей и властей приносит радость и ощущение значимости.

«Поздравления для нас значат многое. Война застала меня в одиннадцать лет. Дай бог никому не пережить подобное. Тяжело было. Я работала на заводе, возила тележку, наполненную деталями. Завод, где собирали танки, находился в Омске. <…> Трудились от зари до зари. Работа была непосильной, но мы делали все, что могли, потому что так было нужно», ‒ рассказала ветеран Великой Отечественной войны Евгения Енина.

Поздравления также получила Алла Николаевна Шумовская ‒ бывший несовершеннолетний узник концлагеря. Ее отец прошел всю войну до Берлина.

«Искренне приятно, когда приезжают навестить. Внутри все трепещет и поет ‒ словами не описать… Мне радостно. Всегда говорю: «Слава богу, мамочка и папочка, я за вас «несу вахту», – поделилась она.

Каждому ветерану вручат не только подарки, но и открытки от главы Сургута Максима Слепова, а также копию газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, в которой сообщалось о победе Советского Союза.

Всего поздравления в этом году получат более 500 сургутян ‒ ветераны и инвалиды войны, узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и вдовы фронтовиков.