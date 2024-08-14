Четвертый модуль «Лидеры изменений Югры» в Сургуте объединит все потоки образовательного проекта

В Сургуте запустили четвертый модуль образовательной программы «Лидеры изменений Югры». Его основные темы − патриотические основы управления коллективом, психоэмоциональная устойчивость при стрессе, а также культурная и историческая идентичность в современной России. Об этом рассказали в телеграм-канале «Югра. Официально».

«Уникальность модуля заключается в том, что он объединяет все потоки образовательного проекта, тем самым развивая сплоченность необходимую для создания продуктивной и эффективной команды, в которой каждый способен работать на достижение общих целей, будучи мотивированным и сфокусированным на достижении успеха», − отметил директор департамента государственной службы и профилактики коррупции Югры Александр Деменко.

Югорчан ждет насыщенная программа: лекции, мастер-классы, дискуссии, практические занятия и выступления экспертов в области управления, политики, спорта и военной подготовки.